Kartallı muhtarlara afet farkındalık eğitimi

Kartal'da görev yapan 20 mahallenin muhtarına Kartal Kaymakamlığı hizmet binasında “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi. Kartal Belediyesi Sivil Savuma Müdürlüğü ekipleri ve Kartal İtfaiyesi'nden uzmanların verdiği eğitimin bir bölümüne katılan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal'da 24 saat çalışma esasına dayalı Afet Koordinasyon Merkezi kurulacağını belirtti.

Kartal Kaymakamlığı, AFAD ve Kartal Belediyesi işbirliği ile Kartallı muhtarlara afet ve afete hazırlık kapsamında yapılması gereken konuların anlatıldığı “Afet Farkındalık Eğitimi”ni, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri verdi. Afet bilinci eğitiminin Aile, Okul, Gençler ve işyeri olmak üzere 4 ana grubu kapsadığını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, Kartal Belediyesi'nin de afet sonrası toplanma alanları ile ilgili çalışma yaparak 97 olan toplanma alanı sayısını 223'e çıkardığını belirtti.

Toplantı devam ederken Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'de eğitime katılarak kısa bir konuşma yaptı. İstanbul'da her ilçede Afet Koordinasyon Merkezi kurulmasına karar verildiğini ve Kartal'da da yakında bir merkezin yer alacağını kaydeden Demir, bu merkezin 24 saat açık olacağını söyledi. Muhtarları mahalle liderleri olarak gördüklerini belirten Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve ilçede vatandaşların yüzde 80 oranında afet eğitimi almasını hedeflediklerini ifade etti. Toplantının bundan sonraki bölümünde İstanbul İtfaiyesi uzmanları, yine afet ve afete hazırlık ile ilgili muhtarlara bilgi verdi. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.