İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartallı öğretmen ve öğrencilerden 3D yazıcı ile maske üretimi

Kartal Belediyesinin destekleriyle 3 yıldır ABD’deki robotik yarışmalara katılarak ödüllerle dönen Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı ve lazer tezgâh ile tıbbi yüz maskesi üretti.

Kartal Belediyesinin destekleriyle 3 yıldır ABD'deki robotik yarışmalara katılarak ödüllerle dönen Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı ve lazer tezgâh ile tıbbi yüz maskesi üretti.


Kartallı öğretmen ve öğrenciler, Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelesinde en ön sırada bulunan sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme olan maskeleri üreterek, hastanelere tıbbi malzeme desteği sağlıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki maske üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Yüksel, meslek liselerinin böylesine zorlu bir süreçte üstlendikleri rol ile ne kadar önemli olduklarını gösterdiklerini söyledi. Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eden Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Her gün 500'e yakın maske talep edilen yerlere gönderiliyor


Günlük maske üretiminin 500'e ulaştığını söyleyen öğretmen İsmail Yılmaz, "Bu olay patlak verdikten sonra biz de nasıl yardımcı olabiliriz diye araştırdık. Daha sonra böyle bir fikir aklımıza geldi. İlk başta 3 boyutlu yazıcı ile basmayı düşündük. Ancak 3 boyutlu yazıcı saatte 1 tane basıyor. 6 tane yazıcımız var. Saatte 6 tane. Lazer tezgâhı devreye aldık. Böylece saatte 30 adet basabilir hale geldik. Günde şu anda 500'e yakın maske basabiliyoruz. En son dün GATA'ya maske verdik. Lütfü Kırdar'dan ve Sancaktepe'den de talep var. Hatta Ağrı Patnos'tan bile talep geldi" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.