İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartallı sanatçı Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen’in Kartal Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen'in Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.


Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sevenleri, yakınları, sanatçı dostları ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Yakup Esen'in naaşı, Kartal Cemevi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.