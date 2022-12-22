Kartallı vatandaşlara ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi

Kartal'da, gençleri uyuşturucu madde kullanımına karşı korumak ve ebeveynleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde seminer verildi. Seminerde, uyuşturucu kullanımı ve zararları hakkında vatandaşlara narkotik polisi tarafından bilgiler aktarıldı.

Kartal'da dün akşam düzenlenen bir konserin ardından, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde vatandaşlara seminer verildi. Seminerde, uyuşturucu madde kullanımı ve zararları konusunda ebeveynlere ve çocuklarına bilgiler aktarıldı. Narkotik polisi tarafından yapılan sunumun ardından, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da bir konuşma gerçekleştirdi. Aynı zamanda programa Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de katılım sağladı.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “İçişleri Bakanlığımızın, gençlerimizi bağımlılıkta koruma amacıyla hazırlamış olduğu ‘En İyi Narkotik Polisi Annedir' projesi var. Projenin mantığı, çocukla ilgili değişimleri en iyi anne fark eder. Dolayısıyla uyuşturucudan çocuğu en iyi anne koruyabilir anlayışına dayanıyor. Biz bunu çeşitli platformlarda halkımızı bilinçlendirmek için sunuyoruz. Konsere katılan vatandaşlarımıza bunun sunumunun yapılmasının faydalı olacağını düşündük” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Ayşe Kula, “Güzel bir proje bence. Çocuğun iç halini ruh halini en iyi anlayan annedir. O yüzden bu fikir çok iyi düşünülmüş. Tebrik edilecek bir şey” dedi.