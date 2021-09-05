Kartallılar hafta sonu mandala sanatı ve şiirle buluştu

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Tülin Çelebi'nin ‘Okyanus Kokulu Düşler' şiir kitabının imza günü ve Güler Mutlu'nun mandala sanatı ile gerçekleştirdiği resim sergisinin açılışı yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa ve yönetiminin de katıldığı ilk etkinlik, Tülay Çelebi'nin şiir kitabının imza günü oldu. Şair Çelebi'nin “Kırık düşlerimi, yaralı aşkımı, vedalarımı, hasretle çıktığım yolları, özlemle beklediğim geceleri, gözümden dökülen inci taneleri ile dile getirdiğim mısralarımı, yüreğimdeki kor ateşlerle kurutup döktüm beyaz sayfalara. Bir tutam da olsa yüreklerinize dokunabilmek umudu ile” sözleriyle dile getirdiği şiir kitabı okuyucuları ile buluştu.

Bir diğer etkinlik de Güler Mutlu'nun mandala sanatını kullanarak gerçekleştirdiği resim sergisi oldu. Sanskritçe'de “manda” (enerji) ve “la” (kap) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan “enerji kabı” ya da “enerjiyi tutan/saklayan kap” anlamına gelen ve özel bir çizim ve renklendirme sanatı olarak evrenin sonsuzluğunun insanın özünde sonsuz bir varlık olduğu düşüncesinin farklı zeminlerde farklı materyallerle anlatıldığı Uzakdoğu kökenli bir el sanatı olduğunu söyleyen Güzel'in eserleri görücüye çıktı. Sergi 6 Eylül Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, her iki sanatçıya da birer çiçek takdim ederek, sanatçılara Kartal'da böyle güzel bir etkinlik düzenlenmesine vesile oldukları için teşekkür etti.