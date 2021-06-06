Kartallılar hafta sonuna sporla ‘merhaba' dedi.

Pandemi dönemini evde geçirmek zorunda kalan ve spor yapma şansı yakalayamayan her yaştan vatandaşı düşünülerek başlatılan ‘Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor' etkinliği kartallı sporseverlerin katılımıyla yapıldı. Etkinlikler Covid 19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirildi. Bilinçli ve düzenli bir şekilde spor yapma alışkanlığını kazandırmak için ilçe genelinde başlatılan hafta sonu sporu; Atalar Açık Spor Tesisi, Kartal Dragos Sahili, Soğanlık Fatih Boylan Parkı, Yakacık Bayram Demirkol Parkı ve Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı'nda yapıldı.

Kartal Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler ile vatandaşlar uzman eğitmenler gözetiminde spor yaparak güne zinde başlama imkanı yakaladı. Sabah 8'de teorik anlatım ile başlayan program, jimnastik ve aerobik ile devam etti. Yapılan spor etkinliklerinde Tae-Bo ve Zumba dersleri de yer aldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar bilinçli spor yaparak haftanın stresini üzerlerinden attılar.

Başkan Gökhan Yüksel'den “Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor” çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte güne sporla başladı. Kartal Belediyesi tarafından yenileme çalışması yapılan Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nın parkurunda yürüyüş yapan Yüksel çifti güzel havanın keyfini çıkardı. Spor yapmaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, “Yenilediğimiz parklara komşularımız yoğun ilgi gösteriyor. Bunu görmek mutluluk verici. Biz de eşim Sibel Hanım'la birlikte hafta sonumuzu yenilenen parklarımızdan biri olan Bayram Demirkol Parkı'nda spor yaparak değerlendirmek istedik. Biliyorsunuz ki, pandemiden dolayı Kartallı komşularımız hafta sonlarını uzun süredir evlerinde geçiriyordu.Uzun süre evde kalma kas gücü ve kas hacminde azalma meydana getiriyor .Sadece aldığımız vitaminler ve bağışıklığı artırıcı besinler değil spor yapmak da bağışıklık sistemimizi destekler.Kısıtlama sonrası egzersiz yapmak bağışıklık sistemimizi güçlendirirken kas gücü ve hacminin yanında iskelet yapımızın korunmasında yardımcı olur.Tüm komşularımızı açık havada, pandemi koşullarına uygun olarak, mesafemizi koruyarak görevli spor eğitmenlerimiz eşliğinde spor yapmaya davet ediyor, ‘Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor' diyoruz. açıklamasında bulundu.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Sağlıklı Yaşam, Bilinçli Spor” etkinlikleri Kasım ayına kadar hafta sonları beş noktada sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günler devam edecek.