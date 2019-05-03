Kartallılar , Kartal Belediyesinin iftar sofrasında buluşuyor

Kartal Belediyesi, 6 Mayıs'ta başlayacak Ramazan öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Kartallıların temiz ve lezzetli yemeklerle iftar açmasını sağlayacak olan Kartal Belediyesi, belirlediği noktalarda, Ramazan ayı boyunca vatandaşa hizmet verecek. Kartal Belediyesinin belirlediği; sabit 2 nokta ve sokak iftarlarının verileceği 20 farklı noktada her gün binlerce kişi orucunu açacak. İftar salonları ve yemeklerin de hijyen kontrolleri Kartal Belediyesi tarafından sürekli olarak denetlenerek halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yemek firması tarafından günlük ve steril ortamda yapılacak yemekler, iftar saatinde sağlıklı bir şekilde Kartallılarla buluşturulacak.

Kartal Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek sabit noktalar;

Koşuyolu Kalp Hastanesi Otoparkı (30 gün boyunca)

Cevizli Top Sahası Yanı (30 gün boyunca)

Sokak iftarları ise;

6 Mayıs Pazartesi - Hürriyet Mahallesi, Toraman Sokak (Taceddin Özgüden Parkı)

7 Mayıs Salı - Yakacık Yeni Mahalle, Hesna Gündeş İlkokulu

8 Mayıs Çarşamba - Yakacık Çarşı Mahallesi

9 Mayıs Perşembe - Hürriyet Mahallesi, Gazanfer Bilge Parkı

10 Mayıs Cuma - Uğur Mumcu Mahallesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi

11 Mayıs Cumartesi - Soğanlık Yeni Mahalle (Yahya Kemal Beyatlı Caddesi, Muhtarlık Karşısı Boş Alan)

12 Mayıs Pazar - Soğanlık Orta Mahalle, Soğanlık Kültür Merkezi

13 Mayıs Pazartesi - Atalar Mahallesi, Şehit Göksal Ağaçyetiştiren Parkı

14 Mayıs Salı - Gümüşpınar Mahallesi, Gümüşpınar Parkı, Akakçe Sokak

15 Mayıs Çarşamba - Cumhuriyet Mahallesi, Melek Sokak (Edebali Camii Arkası)

17 Mayıs Cuma - Orhantepe Mahallesi, Çınar Caddesi

20 Mayıs Pazartesi - Petrol İş Mahallesi, Rahvanlar Caddesi (Pazarın kurulduğu sokak)

21 Mayıs Salı - Yukarı Mahalle, Kartallı Kazım Meydanı

22 Mayıs Çarşamba - Çavuşoğlu Mahallesi, Kültür Parkı Yanı

24 Mayıs Cuma - Yalı Mahallesi, Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz Sokağı (Gökhan Yavuz Parkı Yanı)

27 Pazartesi - Topselvi Mahallesi, Elmas Sokak

28 Mayıs Salı - Yunus Mahallesi, Yonca Sokak

29 Mayıs Çarşamba - Karlıktepe Mahallesi, Metal Sokak

31 Mayıs Cuma - Esentepe Mahallesi, Sağlık Ocağı (Muhtarlık)