Kartallılar pazar sabahına tae-bo yaparak başladı

Kartal Belediyesi'nin sporu yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı tae-bo etkinliğinde vatandaşlar, pazar sabahını Kartal sahilinde spor yaparak geçirdi. Müzik eşliğinde spor yapan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara spor bilincini aşılamak ve sporu yaygınlaştırmak amacıyla sahilde spor etkinliği düzenledi. İstanbul Gönüllüleri ile birlikte düzenlenen etkinlikte, Cenk Karataş'ın antrenörlüğündeki vatandaşlar tae-bo yaparak hem eğlendi hem de spor yaptı. Spor yapan vatandaşlar sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

Dragos Sahil Marina'daki amfi tiyatroda başlayan spor etkinliğine akın eden vatandaşlar, önce müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Ardından hem dans edip hem savunma sanatlarına ait hareketleri yapan vatandaşlar, pazar sabahına mutlu ve enerjik bir şekilde başlamış oldu.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, “Kartal'da sportif etkimlikleri hızlı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonu tae-bo etkinliğimiz var. Önceliğimiz Aydos'u ve Kartal sahilini canlandırmak. Bu noktada bugün Cenk hocayla beraber tae-bo dövüş sanatı eşliğinde spor yaptırıyoruz. Kartallı vatandaşlarımızı spora teşvik noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu imkanları bize sunan Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor ve edecek” diye konuştu.