Kartel Belediyesi ve Kızılay'dan Örnek Proje

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleşen bağış kampanyasına Kartal Belediyesi personeli ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kampanyaya destek sağlamak isteyen ve sağlık koşulları el veren vatandaşlardan gün boyunca kan bağışları ve kök hücre örneği alındı. Kan bağışı kampanyasında Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları ve Kızılay Derneği yetkilileri de kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu.

Kış aylarında azalan kan bankası stoklarını ve kök hücre bağışçı sayısını artırmak amacıyla Kızılay'ın Kartal Belediyesi ile birlikte gerçekleştirildiği kampanya, Kartal Belediyesi Hizmet Binası içinde gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi çalışanlarının da ilgi gösterdiği kampanyada, kan verme kıstaslarına uygun olan vatandaşlardan da kan bağışı kabul edildi. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanlarının da destek verdiği kampanyada vatandaşlar, form doldurduktan sonra doktor kontrolünden geçirildi ve başta tansiyon olmak üzere kan verme kriterlerine uygunlukları tespit edildi. Genel sağlık durumları kan verme kıstaslarına uyan vatandaşlar, yaklaşık yarım saat süren bir işlemin ardından kan bağışında bulunarak kök hücre örneği verdi. Kan veren vatandaşlara dinlenmeleri gereken süre boyunca ikramda bulunuldu.

1 ünite kan 3 can

Gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasında başvuruda bulunan tüm vatandaşlara kan bağışı konusunda gerekli bilgi verildi ve kök hücre örnekleri toplandı. Özellikle zor bulunan kan gruplarında söz konusu kan bağışı kampanyasından alınan kan ürünlerinin hayati değerde olduğunu belirten Kızılay yetkilileri, bağışlanan 1 ünite kanın 3 kişinin hayatını kurtardığını belirterek kan ürünlerinin de düşünülmesi ile bağışı gerçekleştiren vatandaşların her seferinde birden fazla can kurtardıklarını söylediler. 1 Kan 3 can sloganını benimsediklerini ve İstanbul'da her gün yüzlerce vatandaşın kan bağışına ihtiyaç duyduğunu belirten Kızılay yetkilileri, kampanyaya verdiği destekten dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e teşekkür etti.