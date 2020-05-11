İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartlı harcamalar bir haftada yüzde 18 arttı

TEPAV araştırmasına göre; 1 Mayıs haftasında tüketim harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 18 artarken; her üç alışverişin 1’i internetten yapıldı.

TEPAV araştırmasına göre; 1 Mayıs haftasında tüketim harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 18 artarken; her üç alışverişin 1'i internetten yapıldı.


Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ‘COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi' üzerine yaptığı araştırmanın 6'ncısını yayımladı. Buna göre; 1 Mayıs haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 15.3 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı yüzde 18 (2.3 milyar TL) arttı. İşlem adedi ise yüzde 2 artarak 80 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart - 3 Mayıs 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart - 1 Mayıs 2020'de yapılan harcamaların tutarı yüzde 10, işlem adedi ise yüzde 18 azaldı.


Mayısın ilk haftasında banka/kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 27'sini 4.1 milyar TL'sini market ve alışveriş merkezleri, yüzde 10'unu; 1.6 milyar TL'sini kamu/vergi ödemeleri, yüzde 8'ini 1.3 milyar TL'sini elektrik-elektronik eşya, bilgisayar ve yine yüzde 8'ini 1.2 milyar TL'sini çeşitli gıda harcamaları oluşturdu.


Her 3 alışverişin 1'i internetten yapıldı


Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde 1 Mayıs haftasında yapılan toplam harcamaların 4.9 milyar TL'si yani yüzde 32'si internet üzerinden, 932 milyon TL'si yani yüzde 6'sı ise telefonla yapıldı. Böylece 13 Mart haftasında her 5 liralık harcamanın 1'i internet üzerinden yapılırken, 1 Mayıs haftası itibariyle her 3 liralık harcamanın 1'i internet üzerinden yapılmış oldu.


1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla market ve alışveriş merkezleri harcamaları yüzde 4, çeşitli gıda harcamaları yüzde 4 azalırken, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamaları yüzde 13, internet üzerinden yapılan alışverişler yüzde 43 arttı.


Bir önceki haftaya kıyasla 1 Mayıs haftasında sadece market ve alışveriş merkezleri, çeşitli gıda, kumarhane /içkili yerler ve havayolları harcamalarında düşüş görüldü. En fazla artış ise kamu/vergi ödemeleri, araç kiralama-satış/servis/yedek parça, sigorta, kulüp/dernek/sosyal hizmetler harcamalarında görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.