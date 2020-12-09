Kasabadan 22 ülkeye av tüfeği ihracatı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesindeki Sülün Silah Limited Şirketi, pandemiye rağmen av tüfeği ihracatına devam ederken, bir yandan da savunma sanayiine yönelik üretimler için yatırımlar yapıyor.

Üzümlü'de faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu üyesi ve Dış Ticaret Pazarlama Müdürü Bülent Atiş, yaptıkları ihracat nedeniyle dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizden etkilenmediklerini, yıl başından bu yana yaklaşık 1,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. İç piyasadan sonra ihracata yöneldiklerini, yılda 10 bin adet otomatik, şarjörlü, süperpoze ve pompalı av tüfeği üretim kapasitesine sahip olduklarını vurgulayan Atiş, “TurkishExporter ile birlikteliğimiz sayesinde Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Ukrayna, Rusya, Çin, Kosova, Lübnan, Bolivya, Litvanya, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Malezya, Gürcistan, Kolombiya, İsveç, Sudan, Şili ve Srilanka'ya ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılı hedefimiz ise ihracatta 2 milyon doları geçmektir” dedi.

Yatırımlara devam

Av tüfeklerine yönelik yedek parça üretimleri de yaptıklarını anlatan Bülent Atiş, ülkemiz savunma sanayini desteklemek amacıyla yivli silah ve tabanca üretimine de geçeceklerini belirtti. Atiş, iki ay içerisinde üretime başlamalarıyla birlikte TurkishExporter rehberliğinde yivli tüfek ve tabanca ihracatına da başlayacaklarını, silahların özelliklerine göre iç piyasa fiyatlarının 2 bin 500-4 bin lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.