Kasapların kurban mesaisi

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, belediyelere ait kurban kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren çalışan kasaplar, yorulduklarını ancak hayvan kesimlerini kazasız bitirdiklerini söyledi.

Dini görevlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı'nın ilk günü belediyelere ait kesim alanlarını doldurdu. Bu alanların başında gelen Esenyurt kurban kesimhanesinde ise sabah saatlerinden bu yana yoğun mesai yapan kasaplar, aralıksız çalışarak vatandaşlara hizmet verdi. Saatler sonra kesilecek hayvanların bittiğini belirten kasaplar, yorulduklarını ancak hayvan kesimlerini kazasız bitirdiklerini söyledi.

“Kazasız belasız işimizi bitirdik”

Sabah saatlerinde kesime başlayan kasap Ayhan Polat, “Herkesin bayramını kutlarım. Sabah saat 6'dan bu yana kurban kesim alanındayız. Yorulduk, şu anda saat 14.30 ve mezbahada hayvan kesimi bitti. Son olarak birkaç tane parçalama işimiz kaldı. Kazasız belasız işimizi bitirdik” dedi.

Kurban kesmek için kesimhaneye gelen Selami Mekken ise, “Çok yorulduk, bayağı da bir yoğunluk vardı. Biz kesimde 61. sıradaydık. Kestiğimiz hayvan büyüktü, o sebeple 10 kişi saatlerdir uğraşıyoruz” dedi.