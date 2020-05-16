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Kaseinov: “ULUSKON'un Türk dünyası adına yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz”

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, ULUSKON’un Türk dünyası adına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, ULUSKON'un Türk dünyası adına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.


Uluslararası yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet Kaseinov'u makamında ziyaret etti.


Yapılan ziyarette, Kaseinov, TÜRKSOY'un çalışmalarını gösteren bir sunum yaparak, ardından dünya genelinde yapılan çalışmaları anlattı. ULUSKON'un yaptığı çalışmaları da beğendiğini dile getirerek takdir ettiğini dile getiren Kaseinov, ULUSKON ile beraber korona virüs (Covid-19) salgınının ardından çalışma yapacaklarını da dile getirdi.


Başkan Atasoy ise yapılan çalışmaların, Türk dünyası için çok kıymetli çalışmalar olduğunu dile getiren Kaseinov'a teşekkür etti ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Yapılan ziyaret, karşılıklı olarak hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

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