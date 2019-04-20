Kasık problemine dikkat

Dr. Fahri Yetişir, kasık ameliyatı sonrası bakımının önemli olduğunu söyledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fahri Yetişir, “Ameliyattan sonra ameliyat masasından ayılma odasına alınırsınız ve yaklaşık 12 saat burada tamamen ayılana kadar takip edilirsiniz. Genellikle ameliyat bölgesinde yaklaşık ilk 48 saat içinde ağrılarınız olur ve ağrı kesici ilaçlarla giderilir. Ameliyattan sonra genellikle bir gün hastanede takip edilirsiniz. Ameliyatı genel anestezi ile yapılmışsa yaklaşık 56 saat sonra ağızdan sulu gıdalar almaya başlayabilirsiniz. Ameliyatı spınal veya sınırlı uyuşturma altında yapılmışsa ağızdan gıda almaya daha erken başlanır” dedi.

Ameliyattan 6 saat sonrasında destekli bir şekilde ayağa kaldırılıp kısa yürüyüşler yaptırıldığını ifade eden Dr. Yetişir, “Ameliyatı eğer kapalı yapılmışsa bir terslik yoksa bir hafta içinde normal hareketlere geçilebilir. Bu aktiviteler duş alma, yürüyüş, araba kullanma, cinsel ilişki ve çalışma. Ameliyattan sonra 2. hafta sonunda kontrolünüz yapılmaktadır. Kanama; Yara yerinde iltihap; kapalı ameliyatlarda daha az oranda karşılaşılmaktadır. Ameliyat esnasında diğer organlarda yaralanma olabilir ( bu organlar; idrar kesesi, ince ve kalın bağırsaklar, ana damarlar, sperm kanalı ve sinirler) Ameliyat sonrası bazen idrar yapmada zorluk oluşabilir ve idrar sondası takılması gerekebilir ama genellikle sorunsuz çözülür. Testislerde ve penis kökünde şişme ve morarma olabilir. Bunlarda genellikle küçük boyutlarda olur ve kendiliğinden iyileşir. Fıtığın nüks etmesi: Açık veya kapalı yapılan fıtık ameliyatlarında nüks oranı çok düşüktür. Bütün bu komplikasyonlar hastaya ait olan bazı özelliklerde artmaktadır mesela şeker hastalarında, şişman hastalarda veya kolajen doku hastalığı olanlarda gibi komplikasyon riskleri artmaktadır. Ameliyatı yapacak olan cerrahın becerisi, deneyimi ve tecrübesi de oluşacak komlikasyon miktarı ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle ameliyatınızı yapacak doktoru iyi seçmelisiniz ve ameliyat öncesi kafanıza takılan noktaları sonuna kadar sorarak aydınlanmalısınız” şeklinde konuştu.