Kasım ayına özel e-ticaret kampanyalarıyla KOBİ'ler cirolarını yüzde 150 artırdı

Yılın en büyük alışveriş kampanyalarına sahne olan Kasım ayı '11.11 Bekarlar Günü' indirimleriyle hızlı başladı. E-ticaret üzerinden satış yapan KOBİ'ler, siparişlerini önceki yıla göre yüzde 176, cirolarını ise yüzde 150 artırdı. Yılın alışveriş çılgınlığı olarak anılan 29 Kasım Efsane Cuma ise şimdiden heyecan oluşturdu.

Kasım ayıyla birlikte e-ticaret sitelerinin düzenlediği indirim kampanyaları, tüketiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Özellikle internet üzerinden satış yapan KOBİ'ler ise bu ilgiyi fırsata çevirmiş durumda. E-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft'un hizmet verdiği 7 bin 500 bin e-ticaret sitesi üzerinden yaptığı incelemeye göre, 11 Kasım Bekarlar Günü kampanyasıyla birlikte KOBİ'lerin sipariş sayılarında yüzde 176 artış görüldü. Ekim ayının aynı dönemine göre KOBİ'ler, cirolarında yüzde 150 büyüme elde ederken, satılan ürün sayısı adetsel olarak yüzde 70 arttı. E-ticaret sektörü şimdi de, 29 Kasım'daki Efsane Cuma indirimlerine yeni kampanyalarla hazırlanıyor.

"İndirimlere rağmen sepet ortalamasındaki düşüş kısıtlı kaldı"

Uygulanan kampanya ve indirimlerin etkisiyle sepet ortalamalarının yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğünü belirten IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, "KOBİ'ler yıl genelinde ortalama olarak her bir alışverişte 360 TL'lik bir sepet tutarına sahipken, rekorlarının kırıldığı 11.11 indirimlerinde bu tutar 320 TL seviyelerine düştü. İndirimlere rağmen sepet ortalamasındaki düşüş kısıtlı kaldı. Satıcılar için olumsuz bir durummuş gibi gözükse de, indirimlerin sağladığı hacimsel büyüme KOBİ'lere ticari bir canlılık kattı." ifadelerini kullandı.

İlk olarak 1990 yılında Sevgililer Günü'ne karşıt olarak kutlanan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana özellikle Çin ve Asya ülkelerinde alışveriş çılgınlığına dönüştü. Türkiye'de genellikle Bekarlar Günü olarak anılmasa da 11 Kasım günü, e-ticaret sitelerinin büyük indirimlerine sahne oluyor.

KOBİ'ler Efsane Cuma'ya hazırlanıyor

Özel günlerin e-ticaret sektöründe hem şirketlere hem de tüketicilere ciddi fırsatlar sunduğunu aktaran Seyhun Özkara, "Yıllardır düzenlenen indirim ve kampanyalar meyvesini vermeye başladı, 11.11 tarihi de diğer özel günler gibi tüketici tarafından benimsendi. Bu tarih, düzenlenen kampanyaların etkisiyle tüketicilerin yıl içerisinde beklediği ve ihtiyaçlarını karşıladığı bir gün halini aldı. Online satış yapan büyük ya da küçük birçok firma bu özel günden fayda sağladı." dedi.

Seyhun Özkara ayrıca, KOBİ'lerin 29 Kasım'daki Efsane Cuma için özel kampanya kurgularıyla iyi hazırlanması gerektiğinin altını çizerken tüketicilerin beklentilerini karşılamanın önemli olduğunun altını çizdi.

Efsane Cuma ile alışveriş aramaları 24 kat artıyor

Tüketici zihninde Efsane Cuma ifadesinin artık alışveriş sözcüğüyle aynı anlama geldiğini ifade eden Seyhun Özkara, "Normal bir döneme göre Efsane Cuma haftası internetten yapılan alışveriş konulu aramalar 24 kat artıyor. Geçen yılın rakamlarını incelediğimizde bu dönemde özellikle giyim, ayakkabı, aksesuar, parfüm, ev dekorasyonu ve son yıllarda ivme kazanan tüketici elektroniğinin yüzde 30'dan fazla büyüyerek öne çıktığını görüyoruz. Tüketici elektroniği aramalarına ilgi bu dönemde yüzde 20 artış gösteriyor. Özellikle dikkat çeken alt kategoriler ise akıllı telefon, küçük ev aletleri, bilgisayar ve televizyonlar. Bir daha çarpıcı nokta ise tüketicilerin indirim ve kategori araştırmalarının yanında marka aratmaları da bu dönemde 8 kat yükseliyor." açıklamalarında bulundu.