Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu.

Siyaset dünyası hareketli bir ayı geride bıraktı. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Kasım ayının siyaset gündemi belirlendi. MTM'nin yaptığı araştırmaya göre, Kasım ayında siyasi gelişmeler arasında medyada en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu. Medyaya yoğun yansıyan siyasi gelişmeler arasında 'Beştepe'ye çıkan CHP'li' polemiği öne çıkan konular arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarıyla ilgili "Amerika ve Rusya'ya, Suriye'den çıkan petrolün, Suriye'nin yeniden inşası için kullanılmasını teklif edeceğiz" dedi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmayacağının altını çizen Erdoğan, Trump ile birlikte ABD'li senatörlerle de görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Senatosu'nda Demokratların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında gündeme getirmek istediği ‘soykırım' tasarısı Cumhuriyetçi Lindsey Graham tarafından engellendi. Graham, kararla ilgili olarak, "Senatörler ne tarihe masum kisve katmalı ne de onu yeniden yazmalı" açıklamasında bulundu.

Medya gündeminde uzun süre yer alan Erdoğan'ın ABD ziyareti, basında 30 bin 327 habere yansıdı.

Beştepe'ye çıkan CHP'li polemiği

Geride bırakılan Kasım ayında çok konuşulan ve merak edilen siyasi olayı, Saray'a çıkan CHP'linin kim olduğu soru oldu. Haberin medyaya yansıması da büyük yankı uyandırırken Beştepe'ye çıkan CHP'li polemiği 14 bin 252 haber ile Kasım ayı siyaset gündeminin başlıca konuları arasında yer aldı.

CHP'de kurultay süreci

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 37'nci olarak düzenlenecek Olağan Kurultay takvimi netleşti. Bu tarihlere göre 8 Kasım 2019 ile 1 Aralık 2019 tarihlerinde mahalle delegeleri seçimleri gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise düzenlenen PM toplantısında Nisan 2020'de yapılacak olan 37'nci olağan kurultay sürecini değerlendirdi.

Sonuçları merakla beklenen CHP Kurultayı geçtiğimiz Kasım ayında 5 bin 895 habere konu oldu.