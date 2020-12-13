Kasım ayında fizy'nin yıldızı 'Hasbelkader' oldu

Dijital müzik platformu fizy'de Kasım ayının şampiyonları belli oldu. Platformda geçen ay en fazla Bilal Sonses ve Yıldız Tilbe'nin ‘Hasbelkader' isimli parçası beğenildi ve paylaşıldı.

Türkiye'nin sevilen dijital müzik platformu fizy'de Kasım ayının şampiyonları belli oldu. Kasım ayının en çok dinlenen sanatçıları Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi duayenlerin yanı sıra son dönemin popüler isimlerinden Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Ziynet Sali ve Mustafa Ceceli oldu. Platformda geçen ay en fazla Bilal Sonses ve Yıldız Tilbe'nin ‘Hasbelkader' isimli parçası beğenildi ve paylaşıldı. 35 milyondan fazla şarkıyla her zevke hitap eden listelerin yer aldığı fizy'de Kasım ayının en çok beğeni toplayan ve paylaşılan şarkısı ise sözleri kısa sürede binlerce kişiye ulaşmayı başaran Yıldız Tilbe ve Bilal Sonses'in ‘Haselkader' isimli düeti oldu. Kasım ayında fizy kullanıcıları platform üzerinde en fazla Ezhel ve Sezen Aksu'yu arattı.

Kasım ayında en çok dinlenen tür 'pop' oldu

Kullanıcılar, Kasım ayında en çok pop, rap ve yöresel kategorilerinde yer alan şarkıları dinledi. Editörlerin titizlikle oluşturduğu listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: 'En Yeniler (Yerli)', 'En Canlı Şarkılar', 'Günün Listesi', 'En Yeniler (Yabancı)', 'fizy pop', '#EvdeHayatVar pop', 'Pop Kış', 'Yeni Nesil Pop', 'fizy rap', 'Aşık Rap'.

Kasım ayında fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken onu; Konya, Ankara, Adana, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Bursa, Kayseri ve Gaziantep takip etti.