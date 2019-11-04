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Kasım ayının ilk perdesi Madama Butterfly ile açılıyor

İstanbullu sanatseverlerle buluşan New York Metropolitan Opera’nın Kasım ayı programı belli oldu.

İstanbullu sanatseverlerle buluşan New York Metropolitan Opera'nın Kasım ayı programı belli oldu.


İstanbullu sanatseverler, New York Metropolitan Opera'nın eserlerini Akmerkez CinemaPink'te Kasım ayında da canlı yayınla izlemeye devam ediyor. Yapılan duyuruya göre Amerikalı yazar Luther Long'un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan, Giacomo Puccini'nin 'Madama Butterfly' operası 9 Kasım Cumartesi gecesi dünyayla eş zamanlı olarak saat 20:55'te operaseverlerle buluşacak. Giacomo Puccini'nin uzakdoğu ezgileriyle bezediği ölümsüz eseri, Japonya'nın Nagazaki kentinde geçiyor.


Kasım ayının ikinci operası ise Amerikalı besteci Philip Glass'ın, farklı disiplinlerden birçok sanatçının ilgisini çeken Mısır Firavunu Akhneten'in hüküm sürdüğü Amarna dönemini konu olan ‘portre' üçlemesinin sonuncu operası ‘Akhnaten' olacak. Üç perdeden oluşan Akhnaten, 23 Kasım Cumartesi gecesi 20:55'te sahnelenecek.

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