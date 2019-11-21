Kasımda Beykoz başka güzel

İstanbul'un en yeşil ilçelerinden olan Beykoz, sonbaharda büyüleyici renkleri ile görenleri hayran bırakıyor.

Birbirinden güzel ve sakin köşeleriyle şehrin en huzurlu adreslerine ev sahipliği yapan Beykoz'da mevsim bitmeden gezip görülmesi gereken sonbahar rotaları kızılıyla, sarı ve turuncusuyla ziyaretçilerini bekliyor. Polonezköy Tabiat Parkı, kızıl örtüsüyle şu sıralar en çok ilgi gören yerlerin başında geliyor. Yaklaşık 3 bin hektar alanı kaplayan ve İstanbul'un en büyük tabiat parkı olan alan yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla zindelik ve huzur sunuyor. Ormanın ortasından geçen 5 kilometrelik yürüyüş parkurunda yapılacak keyifli bir gezintiye fotoğraflık sonbahar manzaraları eşlik ediyor. Yabani hayvan türlerine barınak olan alanda sincap aileleri ağaçlar arasından ziyaretçilere sürpriz yapıyor. Günübirlik sonbahar gezintisi için ideal olan tabiat parkının içinde dinlenme alanları da bulunuyor.

Mehmet Yavuz Caddesi'nden çıkılan Beykoz Korusu Yolu, çınar ağaçları ve kemer altıyla fotoğraf tutkunları için biçilmiş kaftan. Doğanın sarı, kırmızı ve turuncu yapraklarla süslediği yolda yürüyüş yaparken korunun sevimli sakinleri sincapları da görmek mümkün.

Dizilerin Mekânı: Çınarlı Yol

Türk Alman Üniversitesinin yakınında birçok film, klip ve diziye mekan olan Çınarlı Yol tarihi atmosferiyle ziyaretçilerini de adeta bir dizi film setinde hissettiriyor. Ağaçların yapraklarını dökmesiyle kasım ayında bambaşka bir hale bürünen mekân, düğün fotoğraflarının da vazgeçilmez adresi.

İstanbul'un en büyük park alanı olarak kurulan Kanuni Kent Ormanı, gölet manzaralı kafeteryasıyla kuş sesleri eşliğinde dinlenip nefes almak ve sonbaharın en güzel anılarını yaşamak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.