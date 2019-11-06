Kasım'da büyük indirim geliyor

Modanın en gözde markalarında yüzde 80, moda dışında en çok sevilen teknolojik ürünler ve ev/yaşam ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler, e-ticaret kullanıcılarına sunulacak.

Yeni sezon ürünleri ve avantajlı kampanyalarıyla moda dünyasına yön verenlerden olan Morhipo.com, Kasım ayında kadın, erkek ve çocuklar için ayakkabı ve çantadan spor giyime, kozmetikten aksesuara ve ev ürünlerine kadar pek çok trend ürün ve markada yüzde 80'e varan indirimler sunacak. Yapılan bilgilendirmeye göre modanın yanı sıra hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünlerde de yüzde 70'e varan indirimler tüketicileri bekliyor.

Designers' Corner Morhipo.com'da

Modanın e-ticaretteki adresi, Kasım ayında özel bir kampanyayla moda tutkunlarını bekliyor. Ünlü Türk tasarımcılarının seçkin parçaları sınırlı stoklarla kısa bir süre için Morhipo.com'da modayı uygun fiyata yakalamak isteyenler için; Dilek Hanif'in abiye elbiseleri, Gamze Saraçoğlu'nun defile parçaları, SudiEtuz'un modern ve feminen tasarımları, Ayşe Boyner imzası taşıyan Faraway'in modanın doğal yüzünü yansıtan parçaları, Anar Jewellery'nin özel aksesuar tasarımları Designers' Corner'da yerini alıyor. Designers' Corner, kasım ayı boyunca ve sonrasında en sevilen tasarımcıların özel parçalarını müşterileri ile buluşturmaya, yeni tasarımcı ve markalarla büyümeye devam edecek.

Boyner Çılgın Kelebek

Boyner'in Çılgın Kelebek'i Kasım ayında Morhipo.com'a da uğruyor. 7-10 Kasım tarihleri arasında outdoor giyimden sneakerlara Çılgın Kelebek'e özel fırsatlar müşterilerle buluşuyor.

Hopi'lilere özel Kargo Bedava

Seçkin moda markalarının en uygun fiyatları ve cazip fırsatlarıyla alışveriş yapan Hopi'liler 6-12 Kasım tarihleri arasında belli bir harcamadan sonra kargo ücreti ödemeden alışverişlerini tamamlıyor.

Süper 4 Gün'ü kaçırmayın

8-11 Kasım tarihleri arasında ‘Süper 4 Gün' heyecanı yaşanıyor. Sınırlı stoklarla fırsatları yakalamak için tüketiciler e-ticaretteki adresine davet ediliyor.