Kasım'da fizy'nin yıldızı Sefo oldu

Dijital müzik platformu fizy'de, seslendirdiği başarılı rap parçalarıyla hit olan Sefo'nun hem ritmi hem de sözleriyle dikkat çeken şarkısı "Bilmem mi? " Kasım ayının en çok dinlenen parçası oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de Kasım ayının ‘en'leri belli oldu. Son dönemin popüler rap sanatçılarından Sefo'nun ritmi ve müziğiyle müzikseverlerden büyük beğeni toplayan "Bilmem Mi? " isimli parçası Kasım ayında en fazla dinlenen şarkı oldu.

Edis'in ‘Arıyorum' isimli şarkısı ve son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un seslendirdiği ‘Sevmedim Deme' isimli düeti de dijital müzik platformunda geçen ayın en fazla dinlenen ve beğenilen şarkıları oldu.

Dijital müzik platformunda kasım ayının çok beğenilen şarkıları arasında Kurtuluş Kuş Burak Bulut'un ‘Hoş geldin' isimli düeti yer alırken, onu Tan Taşçı'nın ‘Yalan', Çakal'ın ‘Mahvettim' ve Reynmen'in ‘Pare' isimli şarkısı takip etti.

Kasım ayında duayen isimler unutulmadı

Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Tarkan ve Yıldız Tilbe gibi Türk müziğinin ünlü isimleri dijital müzik platformunun en çok dinlenen isimlerinden oldu. Bu isimleri Edis, Tan Taşçı ve Emir Can İğrek gibi son dönemin en sevilen isimleri takip etti.

fizy'li müzik tutkunları Kasım ayında en fazla Melek Mosso'nun ‘Hayatım Kaymış', Fatma Turgut'un ‘Dünyalar Senin Olsun', Cem Adrian'ın ‘Ayrılık', Merve Özbey'in ‘Kendine Dünya' ve Yüzyüzeyken Konuşuruz'un ‘Dinle Beni Bi' isimli şarkısını paylaştı. Mustafa Ceceli'nin ‘Tut Elimden', Kürşat Gürel'in ‘Haram Olasın' ve Cem Adrian'ın Mark Eliyahu ile seslendirdiği ‘Kül' isimli düeti de en Kasım ayında en fazla beğenilen ve paylaşılan şarkılar arasında yer aldı.

Kasım en çok pop dinlendi

Dijital müzik platformunda kasım ayında en çok dinlenen tür yine pop oldu. Pop'u sırasıyla ‘Rap', ‘Oldies', ‘Best Of/ En İyiler', ‘Sanatçıların Seçtikleri', ‘Astroloji Listeleri' takip etti.

Dijital müzik platformunun editörleri tarafından hazırlanan ve birbirinden farklı alternatiflerden sunan fizy listeleri arasında en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)', ‘fizy Pop', ‘90'lara Dönüş', ‘Günün Listesi', ‘Akustik Mood', ‘Sportif Rock', ‘Mutlu Şarkılar' ve ‘Popüler Trend'.

Kasım'da fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya ve Kayseri takip etti.