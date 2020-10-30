Kasım'da kültür-sanat aşkı başkadır

Ataşehir Belediyesi Kasım ayında da tüm etkinliklerini pandemi nedeniyle E-Kültür Merkezi üzerinden düzenliyor. E-Kültür Merkezi sayesinde Ataşehirliler tüm etkinlikleri, belediyenin kültür merkezlerine gitmeden evlerinde kalarak güven içinde izleyebiliyorlar.

Kasım ayından itibaren, konserler dışında kalan tüm etkinlikleri podcast olarak Spotify'dan dinlemek mümkün olacak. Ataşehir Belediyesi'nin podcastlerine Spotify'ın “Ataşehir Kültür” sayfasından veya https://link.tospotify.com/FVws1UFcQab linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10 Kasım'da Atatürk anılacak

Kasım ayı kültür sanat etkinliklerinin ilki, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı “Tarih Okulu” programıyla başlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı'nın konuk olacağı programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911-1919 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar ışığında elde ettiği bulgular değerlendiriliyor. Tarihçi Olgay Söyler'in moderatörlüğünde gerçekleşecek programda ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dış basında yer alan ilk fotoğrafları ve haberleri de irdeleniyor. Program 10 Kasım'da Youtube ve Radyo Ataşehir'den yayınlanacak.

Pandemi döneminde ruh sağlığı

Konuklarıyla hayata dair keyifli söyleşilerine devam eden Özgür Okuryazar'ın Kasım ayı konuğu Uzman Psikolog ve Öğretim Görevlisi Özden Öz Uslu. Özgür Okuryazar, konuğu Özden Öz Uslu ile mart ayından bu yana ülkemizi de etkisi altına alan salgının ruh sağlığımıza etkisi üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor. 17 Kasım'da Youtube'dan yayınlanacak programın tekrarı 20 Kasım'da Radyo Ataşehir'de olacak.

Marcus Graf ile Sanat Tarihi

Prof. Dr. Marcus Graf, seminerler serisinde, başlangıcından günümüze kadar sanat tarihini tartışmaya devam ediyor. Kasım ayındaki seminerde, Prof. Dr. Marcus Graf, milattan önce 5. ve 1. yüzyıllar arasında Eski Yunan sanatında yer alan idealizm ve ideal estetik konseptini ele alıyor. Graf, sanat eserlerinin güzellik ve antik din bağlamında analiz edilmesinin yanı sıra, mitoloji ve sanat felsefesi konularına da değiniyor. Prof. Dr. Marcus Graf'ın programı 11 Kasım saat 10.00'da Youtube, 12 Kasım'da ise Radyo Ataşehir ve Spotify'da yayınlanacak.

Sanatçı sohbetleri

“Sanatçı Sohbetleri”nde bu ay Öykü Demirci, sanatçıların nasıl düşündüğü ve çalıştığını ortaya koyuyor. Çağdaş sanatçılarla yapılan söyleşiler, günümüz estetiği ve sanat kavramları hakkında fikir veriyor. Sanatçı ve akademisyen Fırat Engin'le sanatçının yaşamı, sanatında odaklandığı konu ve kavramlar ile yapıtlarının estetiğini tartışıyor, sanatçının yer aldığı “Maske/Çağrışımlar” ve “Parla” sergileri üzerine sohbet ediyor. Program 13 Kasım saat 10.00'da Youtube'dan, 16 Kasım saat 10.30'da ise Radyo Ataşehir'den takip edilebilir.

“Müze Sohbetleri”nde “Bir Platform Olarak Müzenin Toplumdaki Yeri” tartışılıyor. Sanat yazarı Hatice Utkan Özden, müzelerin nasıl çalıştığını, müze sahipleri, direktörleri ve yöneticileriyle birlikte ele alıyor, müzenin sosyal ve kültürel rollerinin yanı sıra sanat ortamındaki işlevlerini tartışıyor. Hatice Utkan Özden, Pera Müzesi Süreli Sergiler Yöneticisi, Begüm Akkoyunlu Ersöz ile platform olarak müze konusunu tartışıyor. Bu keyifli sohbet 15 Kasım saat 10.00'da Youtube'dan izlenebilir, 18 Kasım'da ise Radyo Ataşehir'den dinlenebilir.

Çağdaş sanat buluşmaları

“Çağdaş Sanat Buluşmaları”nda bu ay Ceylan Kayhan, “EK Eleştirel Kültür Dergisi” yönetmeni Ali Şimşek ile modernizmden postmodernizme uzanan bir sürecin baskın eğilimlerine odaklanıyor. İroni, camp, pastiş, kitsch, sinizmkinizm gibi 90 sonrası güncel çağdaş sanatın günümüzdeki etkileri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Tarihi bir belge niteliğinde olacak program 16 Kasım saat 10.00'da Youtube'dan, 19 Kasım saat 10.30'da ise Radyo Ataşehir'den dinlenebilir.

Melike Bayık, galeri sahipleri ve yöneticileriyle galeri yönetimi, koleksiyon geliştirme ve sanat ekonomisi hakkında konuşmalarına kasım ayında da devam ediyor. 90'ların sonunda İstanbul'da kurulan Pi Artworks, Türkiye'nin önemli ve köklü galerilerinden birisi olarak uluslararası ölçekte farklı sanatçılarla çalışıyor. Melike Bayık, Pi Artworks'ün Direktörü Eda Derala ile Türkiye'de kurulup neredeyse çeyrek yüzyılı tamamlayan galerinin uluslararası sanat ortamındaki varlığını, sürekliliği ve sanat piyasasındaki dinamiklerini tartışıyor. Program 20 Kasım'da Youtube, 22 Kasım'da Radyo Ataşehir'de.

Ataşehir'in Sesleri ve Anadolu'dan Sesler

“Ataşehir'in Sesleri” programının Kasım ayı konuğu Türk Halk Müziği Sanatçısı Müslüm Eke oluyor. Müslüm Eke ile yapılan söyleşi ve yorumuyla hayat bulan birbirinden güzel türkülerin yer alacağı program 12 Kasım saat 10.00'da Youtube, 17 Kasım saat 10.30'da ise Radyo Ataşehir'den takip edilebilir.

Ataşehir'in çok kültürlü dokusundan yola çıkarak bu ay başlanılan yeni programla, yöresel sesler Kasım ayından itibaren ilçe sakinleriyle buluşacak. Anadolu'nun pek çok bölgesinden gelerek Ataşehir'i İstanbul'daki yurtları haline getiren Ataşehirlilerin, yöresel ezgilerini tanıtmak için her ay farklı bir bölgeden sanatçı sahne alacak. Kasım ayı programında Giresunlu ses sanatçısı Mehmet Meşe birbirinden güzel ezgilere kattığı değerli yorumuyla sizlerle oluyor. Mehmet Meşe'nin konuk olduğu program 27 Kasım'da Youtube'dan, 28 Kasım'da Radyo Ataşehir'den yayınlanacak.

Haydi çocuklar tiyatroya!

Ataşehir Belediyesi, çocukların yoğun ilgi gösterdiği çocuk tiyatrolarına da kasım ayı programında yer veriyor. Bu ayki çocuk oyunları “Müzisyen Sinek Sivrito” ile “Ötmeyi Bilmeyen Horoz”. Yeditepe Tiyatro Ekibi tarafından sergilenen “Müzisyen Sinek Sivrito” 29 Kasım saat 10.00'da Youtube'dan yayınlanacak. Tiyatro Komika tarafından sahnelenen “Ötmeyi Bilmeyen Horoz” ise 22 Kasım saat 10.00'da Youtube'da çocuklarla buluşacak.

Radyo Tiyatrosu: “Kerem ile Aslı”

Ataşehir Belediyesi'nin Musullu Süleyman ile Ekim ayında başladığı “Radyo Tiyatrosu” programı Behçet Necatigil'in uyarladığı “Kerem ile Aslı” oyunuyla devam ediyor. Kerem ile Aslı'nın destansı aşk hikâyesinin anlatıldığı oyun Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanıyor. Radyo Tiyatrosu'nun ilk bölümü 23 Kasım, ikinci bölümü ise 24 Kasım saat 10.30'da Radyo Ataşehir'den dinlenebilecek.

Edebiyat sohbetleri

“Edebiyat Akşamları” programında, 21. yüzyıl edebiyatının en önemli yazarlarından Haruki Murakami'nin son romanı “Dans Dans Dans” ele alınıyor. Akademisyen ve çevirmen-yazar Prof. Dr. Ali Volkan Erdemir'in konuk olacağı programın moderatörlüğünü Edebiyat Araştırmacısı Ayşe Görkem Kozanoğlu üstleniyor. Programın yayın tarihi; 24 Kasım Youtube, 26 Kasım Radyo Ataşehir.

“Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor” programına bu ay çocuk edebiyatının önemli temsilcilerinden İrem Uşar, son kitabı “Eksik Dünya Baltı” ile konuk oluyor. Gazeteci-yazar Kadir İncesu ve İrem Uşar'ın çocuk edebiyatı üzerine gerçekleştireceği bu keyifli sohbet 18 Kasım'da Youtube, 21 Kasım'da Radyo Ataşehir'den yayınlanacak.

Pandemi sürecinde başlanılan “Umut Şiirleri” programının bu ayki konuğu ise Şair Metin Celâl. Programa 14 Kasım'da Youtube 15 Kasım'da Radyo Ataşehir'den erişilebilecek.

Sinema seminerleri

Kasım ayında iki değerli sinema yazarı Kerem Akça ve Rıza Oylum ile sinema seminerleri başlıyor. Sinema eleştirmeni ve yazarı Kerem Akça ile Kasım'da başlayıp Aralık'ta da devam edecek akımları ele alan bir seminer dizisi düzenleniyor. Akça'yla 1913'te “Praglı Öğrenci”yle başlayan 'Alman Dışavurumculuğu' ile 1929 tarihli "Endülüs Köpeği" ile bilinen 'Gerçeküstücülük'ü konuşuluyor. Youtube'dan yayınlanacak programın yayın tarihi 19 Kasım.

Sinema yazarı ve öğretim görevlisi Rıza Oylum ile de Kasım ve Aralık aylarında Dünya Sineması üzerine dört programlık etkileyici bir seminer programı başlıyor. Sovyetlerden günümüze Rus Sineması ve İran Sineması üzerine konuşulacak bu programın yayın tarihi de 21 Kasım.

Fellini 100 yaşında

Kasım ayında sinema söyleşilerinde; İtalyan Sineması'nın dâhi yönetmenlerinden Federico Fellini doğumunun 100. yılında bir söyleşi programı ile anılıyor. Yazar Hakan Bıçakcı ile “Altyazı Sinema Dergisi” editörü Fırat Yücel, Fellini üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecekler.

“Sinema Konuşmaları” programı 23 Kasım saat 10.00'da Youtube, 25 Kasım'da ise Radyo Ataşehir'de olacak.