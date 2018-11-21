İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasımpaşa 4 eksikle çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 13.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirirken, sakatlıkları bulunan İlhan Depe, Veigneau, Khalili ve Uğurcan Yazgılı antrenmana katılmadı.


Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü 19.00'da sahasında karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Top kazanma ve şut çalışan lacivert-beyazlılar, dar alanda yapılan çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.


Antrenmana sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı, Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili katılmadı.


Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.