Kasımpaşa 4 maç sonra galibiyetle tanıştı

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, 3-2 mağlup ettiği Fatih Karagümrük mücadelesiyle 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçla lacivert-beyazlılar, 4 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Son galibiyetini ligin 21. haftasında Sivasspor'a karşı alan Kasımpaşa, 26. haftada Karagümrük'ü 3-2 yenerek, ligdeki puanını 29'a yükseltti.

Yusuf Erdoğan'dan büyük katkı

Fatih Karagümrük müsabakasında takımının 2 golünü kaydeden Yusuf Erdoğan galibiyette önemli rol oynadı. Başarılı futbolcu maçın 59. ve 68. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Thielin, 5. golünü attı

Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Isaac Thielin, Fatih Karagümrük maçında gollerini sürdürdü. Karagümrük maçının 20. dakikasında takımına beraberlik golünü kaydeden İsveçli forvet, bu gol ile Süper Lig'de 5. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. 28 yaşındaki oyuncu, üst üste oynadığı 4 maçta da gol atmayı başardı.