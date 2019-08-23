Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Kasımpaşa, ligin ikinci haftasında oynayacağı Alanyaspor ile 7. kez mücadele edecek.

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, yarın 21.45'te deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, bu müsabaka ile Alanyaspor ile 7. randevusuna çıkmış olacak. Geride kalan 6 maçta ise Kasımpaşa 3 galibiyet alırken, Akdeniz ekibi de 3 kez gülen taraf oldu. Bu seride beraberlikle tamamlanan maç olmadı.

Paşa beraberlikle başladı

Kasımpaşa, lige 1 puanla başladı. Lacivert-beyazlı ekip, 1. haftada ağırladığı Trabzonspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Paşa'nın tek golünü yeni transfer Aytaç Kara atarken, Trabzonspor'da ise Sörloth Kasımpaşa ağlarını havalandırdı.

Düdük Serkan Tokat'ta

Yarın 21.45'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Serkan Tokat düdük çalacak. Müsabakanın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Emre Kargın görev alacak.