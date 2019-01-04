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Kasımpaşa, Azad Toptik'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Türk futbolcu Azad Toptik’i kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Türk futbolcu Azad Toptik'i kadrosuna dahil etti.


Kasımpaşa, transferde hız kesmiyor. Lacivert-beyazlı kulüp, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Azad Toptik'i 2 buçuk yıllığına renklerine bağladı. Kulüp Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in katılımıyla yapılan imza töreninde genç kanat oyuncusu kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeyi imzaladı.

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