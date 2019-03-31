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Kasımpaşa, BB Erzurumspor hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Milli takımlarından dönen Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka idmana katılırken diğer futbolcular izinli oldukları için yer almadı.


Sakatlıkları bulunan Uğurcan, Khalili, Hajradinovic ve Veysel'in ise tedavilerine devam edildi.

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