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Kasımpaşa, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.


Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli gözetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. İdmanda top çalışmasının ardından BB Erzurumspor maçının taktiği üzerinde duruldu.


Antrenmanda sakatlıkları bulunan Scuffet ve Uğurcan antrenmana katılmazken, Veysel ve Khalili takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

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