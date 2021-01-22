Kasımpaşa, Bistrovic'i kiraladı

Kasımpaşa, Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.