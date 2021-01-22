İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasımpaşa, Bistrovic'i kiraladı

Kasımpaşa, Rus ekiplerinden CSKA Moskova’da forma giyen Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa, Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Hırvat oyuncu Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.


Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.