Kasımpaşa, Bursaspor ile 20. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Bursaspor ile 20. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta açılış mücadelesinde Kasımpaşa, yarın sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayla iki takım Süper Lig tarihinde 20. kez kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper Lig'de 28 hafta geride kalırken Kasımpaşa, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor. Bursa temsilcisi ise aldığı 5 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 15. sırada bulunuyor.

Seride Bursaspor üstün

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa, 19 kez Bursaspor ile rakip oldu. 19 müsabakada yeşil-beyazlı ekibin üstünlüğü bulunuyor. 10 mücadeleyi Bursaspor kazanırken, 6 maçta ise 3 puana uzanan taraf Kasımpaşa oldu. 3 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Kasımpaşa'nın Koita faktörü

Kasımpaşa'nın Fransız golcüsü Fode Koita, lacivert-beyazlılarda son haftaların en golcü isimleri arasında. Koita, Akhisarspor ve Erzurumspor mücadelelerinde attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Fransız futbolcu Bursaspor karşısında da Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin sahaya sürmesi durumunda gol arayacak.

Kasımpaşa'da 5 isim sarı kart ceza sınırında

Kasımpaşa'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekipte Ben Youssef, Josue Sa, Perica, Sadiku ve Veysel Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.