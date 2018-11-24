Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor ile 3. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda 19.00'da Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Malatya temsilcisi ile Süper Lig tarihinde ilk kez geçen sezon oynayan Kasımpaşa, sarı-kırmızılılarla üçüncü maçına çıkacak. Geride kalan iki mücadelede İstanbul ekibinin, Malatyaspor'a karşı mağlubiyeti bulunmazken bir galibiyet bir kez de beraberlik aldı.

Kasımpaşa'da sakatlar ve cezalılar

Kasımpaşa'da 6 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan İlhan Depe, Olivier Veigneau, Abdul Rahman Khalili, Uğurcan Yazgılı ve önceki gün antrenmanı tamamlayamayan Fode Koita'nın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda olmaması bekleniyor. Sakat oyuncuların yanı sıra, kart cezalısı Loret Sadiku da sarı-kırmızılı ekip karşısında görev alamayacak. Öte yandan lacivert-beyazlılarda Samuel Eduok ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Nijeryalı futbolcu, bu maçta sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Düdük Fırat Aydınus'ta

Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev alacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.