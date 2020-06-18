İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. Haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Orta şut çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, iki grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile idmanı noktaladı.


Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.