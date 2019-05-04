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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR'ı Koray Gençerler oldu

Kasımpaşa’nın, Süper Lig’in 31.

Kasımpaşa'nın, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler yer alacak.

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