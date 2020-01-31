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Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Huddersfield Town’un Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj’ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Kasımpaşa, Huddersfield Town'un Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kiralık olarak renklerine bağladı.


Kasımpaşa kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, bu bağlamda İngiltere takımlarından Huddersfield'den, Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.


Kasımpaşa'nın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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