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Kasımpaşa, Galatasaray ile 30. randevuda

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 22.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Galatasaray ile 30. kez mücadele edecek. Geride kalan 29 karşılaşmada Kasımpaşa 5 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 6 karşılaşma ise berabere bitti.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında yarın 19.00'da Galatasaray ile mücadele edecek. Süper Lig'de geride kalan 21 haftada Kasımpaşa, aldığı 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 29 puanla 8. sırada yer alırken Galatasaray ise 11 galibiyet 6 beraberlik 4 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 2. sırada lider Başakşehir'in en yakın takipçisi konumunda.



Galatasaray'ın üstünlüğü


Lacivert-beyazlılar, bu maç ile Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılılarla 30. kez oynamış olacak. Geride kalan 29 karşılaşmada Paşa, 5 kez kazanırken 18 kez de 3 puana uzanan taraf Galatasaray oldu. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede ise Kasımpaşa sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.



Paşa, çıkış arayacak


Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken, Kasımpaşa ligde son 4 maçtan da puansız ayrıldı. Kasımpaşa'da zorlu karşılaşma öncesinde Josue Sa ve Eray'ın sakatlığı bulunuyor. Sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa, bu mücadeleden 3 puanla ayrılarak, çıkış yakalamanın peşinde. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılığını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

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