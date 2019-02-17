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Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR'ı Halil Umut Meler

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halil Umut Meler oldu.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Volkan Bayarslan yer alacak.

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