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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig’in 12.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 16.30'da Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Geride kalan 11 haftada lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 13. sırada bulunuyor. Ankara ekibi ise aldığı 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.



29. randevu


Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 29. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 28 maçta İstanbul ekibi 6 kez gülen taraf olurken, Gençlerbirliği de 11 kez 3 puanı almayı başardı. 11 mücadelede de kazanan çıkmadı.



Düdük Alper Ulusoy'da


Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 16.30'da oynanacak olan müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Hasan Avcı görev alacak.

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