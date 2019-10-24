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Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig’in 9.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Lacivert-beyazlı futbolcular, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla idmanı tamamladı.


Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 14.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek.

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