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Kasımpaşa - Göztepe maçı seyircisiz oynandı

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe müsabakası korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynandı.


Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Göztepe maçına taraftar alınmadı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Bugün de İstanbul'da oynanan Kasımpaşa - Göztepe müsabakasında tribünde taraftarlar yer almadı.

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