Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü

İkinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da devam Kasımpaşa, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet çalışan lacivert-beyazlılar, yarı sahada savunma ve hücum oyunu gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve soğuma koşuları ile noktalandı.

Kasımpaşa, bu akşam yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.