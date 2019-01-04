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Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


İkinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da devam Kasımpaşa, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet çalışan lacivert-beyazlılar, yarı sahada savunma ve hücum oyunu gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve soğuma koşuları ile noktalandı.


Kasımpaşa, bu akşam yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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