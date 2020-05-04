Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'e korona virüs nedeniyle verilen arada önceki gün hazırlıklarına başlayan Kasımpaşa, çalışmalarını bugün yaptığı idmanla devam ettirdi. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Dayanıklık çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, pas çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Kasımpaşa, yarın yapılacak olan antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.