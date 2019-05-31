Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'i resmen duyurdu

Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi resmen başlıyor. Lacivert-beyazlı ekip resmi açıklama ile anlaşmayı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada İbrahim Üzülmez için yarın saat 12.00'de Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

45 yaşındaki İbrahim Üzülmez son olarak Gençlerbirliği'nin başında 25. haftadan itibaren Spor Toto 1. Lig'de görev yapmış ve takımını ikinci yaparak Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olmuştu.