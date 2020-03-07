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Kasımpaşa ile Kayserispor 20. randevuda

Kasımpaşa, Süper Lig’de yarın oynayacağı Kayserispor ile 20.

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor ile 20. kez karşı karşıya gelecek.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 24 haftada lacivert-beyazlılar, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 16. sırada bulunurken, Kayseri temsilcisi ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile ligin son sırasında yer alıyor.



20. randevu


Kasımpaşa ile Kayserispor, lig tarihinde dana önce 19 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Kasımpaşa 3 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet aldı. 7 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı.



Alt sıralardan çıkış maçı


Kasımpaşa'da Kayserispor mücadelesi alt sıralardan kurtulma adına önem arz ediyor. Lacivert-beyazlılar, rakibini yendiği takdirde puanını 23'e yükselterek, ateş hattından çıkma yolunda önemli bir adım atmış olacak.



Düdük Hüseyin Göçek'de


Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Selim Mazlum ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Burak Taşkınsoy görev alacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Ümit Öztürk, AVAR'da ise Mustafa Kürşad Filiz oturacak.

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