Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geleceği Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışan lacivert-beyazlı futbolcular, ayak tenisi oynadı. İdman, dar alanda topa sahip olma ve dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadılar. Fode Koita, Hakan Demir ve Özgür Çek ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayarak kampa girecek.