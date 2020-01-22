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Kasımpaşa kupaya galibiyetle veda etti

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-2’lik skorla mağlup etmesine rağmen kupadan elenen taraf oldu.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesine rağmen kupadan elenen taraf oldu.


Kasımpaşa, kupaya galibiyetle veda etti. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. İlk maçta 3-1'lik skorla aldığı mağlubiyetle sahadan ayrılan Kasımpaşa, ikinci maçta rakibini 3-2 mağlup etmesine rağmen kupadan elendi.

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