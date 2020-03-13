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Kasımpaşa rahat bir nefes aldı

Göztepe’yi 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, puanını 26’ya yükselterek, ligde rahat bir nefes aldı.

Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, puanını 26'ya yükselterek, ligde rahat bir nefes aldı.


Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, puanını 26'ya çıkarırken, düşme potasından uzaklaşmak adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.



Yenilmezlik serisi 4 maça çıktı


Kasımpaşa, ligin 22. haftasından bu yana kaybetmiyor. Süper Lig'in 22. haftasında Antalya deplasmanında Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, 4 haftalık süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek, 10 puanı hanesine yazdırdı.



Koita takımını sırtladı


Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Fode Koita, gollerini sürdürüyor. 29 yaşındaki forvet, Göztepe maçında takımının 2 golünü de kaydederek, 3 puanda etkili rol oynadı. Koita, sarı-kırmızılılar karşısında attığı gollerle ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltmiş oldu.



Haddadi 5. asistine ulaştı


Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Tunuslu oyuncu Oussama Haddadi, asist performansı ile dikkat çekiyor. 25. haftada oynanan Kayserispor mücadelesinde 2 gole katkı veren deneyimli futbolcu, Göztepe galibiyetinde de Koita'nın 2. golünü hazırlayan isim olurken, görev aldığı 8 karşılaşmada 5. asiste imza atmış oldu.

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