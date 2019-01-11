Kasımpaşa Sadiku ve Veigneau ile sözleşme yeniledi

Kasımpaşa, Loret Sadiku'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar, Olivier Veigneau'nun sözleşmesini ise 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Kasımpaşa iç transferlerle ikinci yarı hazırlıklarını devam ettiriyor. Lacivert-beyazlı kulüp, Kosovalı futbolcu Loret Sadiku ve Fransız oyuncu Olivier Veigneau ile sözleşme yeniledi. Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan Olivier Veigneau'nun 2020 yılına kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Fransız futbolcunun yanı sıra, Kosovalı oyuncu Loret Sadiku'nun da bugün kulüp tesislerinde yapılan imza töreniyle 2022 yılına kadar sözleşme uzattığı açıklandı.