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Kasımpaşa salonda çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Kasımpaşa, ligde ikinci yarı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı. Salonda kuvvet istasyon yapan lacivert-beyazlı futbolcular, sahada yapılan dayanıklık koşusuyla idmanı tamamladı.


Lacivert-beyazlılar, bu akşam yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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