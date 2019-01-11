Kasımpaşa salonda çalıştı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kamp ile sürdüren Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenmanda lacivert-beyazlı futbolcular, salonda yapılan ısınma ve core bölgesine yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadılar.

Kasımpaşa, bu akşam saat 17.30'da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.