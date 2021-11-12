Kasımpaşa Spor'un 100. yılı Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlanıyor

Türkiye'nin sayılı spor kulüpleri arasında yer alan Kasımpaşa Spor'un 100. yılı Beyoğlu'nda büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, 100. yıla özel hazırlanan otobüsle Beyoğlu'nu mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

1921 yılında Kasımpaşa'da kurulan Kasımpaşa Spor'un 100. yılı, Beyoğlu'nda büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Beyoğlu'nun dört bir yanında Kasımpaşa Spor'un ve Türk bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının altında “En Büyük Kasımpaşalı” yazan afişler asıldı. Sokaklara dökülen Beyoğlulular hep birlikte 100. Yıl coşkusunu yaşıyor. Beyoğlu Belediyesi de, Türkiye'nin sayılı spor kulüpleri arasında yer alan ve futboldan güreşe birçok branşta faaliyetlerini sürdüren Kasımpaşa Spor'un 100. yılına özel otobüs hazırladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Yüz Yıllık Semt Aşkı” sloganıyla giydirilen otobüsle Beyoğlu'nu mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

100.yıl kutlamaları Kızılay Meydanı'nda devam edecek

Kasımpaşa Marşları eşliğinde vatandaşları selamlayan Başkan Yıldız, akşam saat 19.21'de Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda başlayacak 100. yıl kutlamasına bütün Beyoğluluları davet etti. Kasımpaşa Spor Kulübü yöneticileri ve kulübün oyuncularının da katılacağı kutlamada, Sahne gösterilerinden konsere, Kasımpaşa 100 Yıl. U12 Futbol Turnuvası Ödül Töreni'nden 100. yıl pastasının kesilmesine kadar birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Renkli görüntülere sahne olacak etkinliklerle Beyoğlulular unutulmayacak bir 100.yıl coşkusu yaşayacak.